استقالة قائد قاعدة جوية إسرائيلية فى النقب بعد غرق 8 مقاتلات بمياه الفيضانات

كتب - هاشم الفخرانى

أعلن قائد القاعدة الجوية الإسرائيلية فى النقب عن استقالته، على خلفية غرق عدة طائرات مقاتلة بمياه الفيضانات قبل أسابيع من بينها مقاتلات من نوعية "إف - 16" تم إنهاء خدمتها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلى أن قائد قاعدة "حتسور" الجوية بالنقب أعلن عن استقالته من منصبه، بعد غرق عدة طائرات مقاتلة من طراز F-16 بمياه الفيضانات قبل أسابيع، ما تسبب بخروج 8 طائرات مقاتلة من الخدمة بشكل مؤقت إلى حين إصلاح الضرر.

وأوضحت القناة أن الأضرار حالياً تقدر بأكثر من 30 مليون شيكل، ومن المتوقع عدة 5 طائرات للخدمة قريبًا، بينما ستبقى 3 طائرات أخرى قيد الإصلاح لعدة أشهر.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلى فشل فى تقدير قوة المطر ولم يستعد لفرصة الفيضانات كما يجب، كما انه لم يتخذ التدابير اللازمة من أجل حماية الطائرات المقاتلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت أنها اعتقلت 3 مسؤولين بتهمة التسبب بإهمال أدى إلى مقتل 10 طلاب نتيجة الفيضانات والسيول، بينما كانوا في رحلة على متن حافلة جنوب البحر الميت، مؤكداً العثور على جثة جديدة ما يرفع عدد القتلى إلى 10.

وكان الطلاب من المرحلة الثانوية يشاركون فى رحلة لممارسة رياضة التسلق والمشى لمسافات طويلة قرب البحر الميت، عندما واجهتهم السيول، وعادة ما يكون الطلاب فى هذه البرامج، التى تمهد للخدمة العسكرية، فى الـ18 من العمر تقريبا.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال مسؤولين فى مدرسة بنى تسيون لإعداد الشبان للخدمة العسكرية فى تل أبيب، بشبهة التسبب بوفاة الطلاب جراء الإهمال، وقد أحيلا إلى القضاء.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مرشدة، تم الإفراج عنها بعد التحقيق معها، لكنها وضعت قيد الإقامة الجبرية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن أعمال البحث تتواصل للعثور على سائق شاحنة اختفت آثاره منذ الخميس في المنطقة نفسها بعد العثور على شاحنته مقلوبة.