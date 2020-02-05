سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استقالة قائد قاعدة جوية إسرائيلية فى النقب بعد غرق 8 مقاتلات بمياه الفيضانات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:05 م
استقالة قائد قاعدة جوية إسرائيلية فى النقب بعد غرق 8 مقاتلات بمياه الفيضانات قاعدة عسكرية
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قائد القاعدة الجوية الإسرائيلية فى النقب عن استقالته، على خلفية غرق عدة طائرات مقاتلة بمياه الفيضانات قبل أسابيع من بينها مقاتلات من نوعية "إف - 16" تم إنهاء خدمتها.

 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلى أن قائد قاعدة "حتسور" الجوية بالنقب أعلن عن استقالته من منصبه، بعد غرق عدة طائرات مقاتلة من طراز F-16 بمياه الفيضانات قبل أسابيع، ما تسبب بخروج 8 طائرات مقاتلة من الخدمة بشكل مؤقت إلى حين إصلاح الضرر.

 

وأوضحت القناة أن الأضرار حالياً تقدر بأكثر من 30 مليون شيكل، ومن المتوقع عدة 5 طائرات للخدمة قريبًا، بينما ستبقى 3 طائرات أخرى قيد الإصلاح لعدة أشهر.

 

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلى فشل فى تقدير قوة المطر ولم يستعد لفرصة الفيضانات كما يجب، كما انه لم يتخذ التدابير اللازمة من أجل حماية الطائرات المقاتلة.

 

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت أنها اعتقلت 3 مسؤولين بتهمة التسبب بإهمال أدى إلى مقتل 10 طلاب نتيجة الفيضانات والسيول، بينما كانوا في رحلة على متن حافلة جنوب البحر الميت، مؤكداً العثور على جثة جديدة ما يرفع عدد القتلى إلى 10.

 

وكان الطلاب من المرحلة الثانوية يشاركون فى رحلة لممارسة رياضة التسلق والمشى لمسافات طويلة قرب البحر الميت، عندما واجهتهم السيول، وعادة ما يكون الطلاب فى هذه البرامج، التى تمهد للخدمة العسكرية، فى الـ18 من العمر تقريبا.

 

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال مسؤولين فى مدرسة بنى تسيون لإعداد الشبان للخدمة العسكرية فى تل أبيب، بشبهة التسبب بوفاة الطلاب جراء الإهمال، وقد أحيلا إلى القضاء.

 

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مرشدة، تم الإفراج عنها بعد التحقيق معها، لكنها وضعت قيد الإقامة الجبرية.

 

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن أعمال البحث تتواصل للعثور على سائق شاحنة اختفت آثاره منذ الخميس في المنطقة نفسها بعد العثور على شاحنته مقلوبة.


اسرائيل

تل ابيب

القدس

قاعدة جوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:31 م

جلوبال فاير باور: لأول مرة الجيش السعودى يصعد 8 مراكز عالميا ويتفوق على إسرائيل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:17 م

سكاي نيوز: الجيش المصري أقوى من جيوش إسرائيل وتركيا وإيران

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:04 م

مشروع قرار بمجلس الأمن يدين ضم إسرائيل أراضى فلسطينية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:10 ص

الاتحاد الأوروبى: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضى المحتلة منذ 1967

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:03 م

صور.. حكاية "خروج بنى إسرائيل من مصر والتيه" فى معرض القاهرة للكتاب

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة