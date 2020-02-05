وزير التعليم للطلاب: الدرس الخصوصى بيضيع وقتك وفلوسك ولو عايز تروح براحتك

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تمت تنقية النتيجة من الطلاب الذين حاولوا الغش فى الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى، وتم تصحيح ملايين الامتحانات الإلكترونية بشكل الكترونى فى 5 أيام.

ووجه الوزير نصيحة للطلاب قائلاً: سنوات النقل فى الـ 50 عاما الماضية كانت على مستوى الإدارات ومحدش كان بيتكلم عن تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه حاليا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبى هيتفوقوا فيه.

وشدد أن هناك عدالة مطلقة فى الامتحانات والتصحيح ووصف مهارة الطلاب ونحاول نمنح الطلاب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل قائلاً:" مش عايزين أب وأم يقول لابنه أنت سقطت لانه محدش سقط بل مستوى أقل ويحب على الطلاب أن ينسوا الثانوية العامة حاليا".

وتابع الوزير: الدرس بيضيع وقت وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك، قائلاً: الطلبة عرفوا و70% من دفعة الصف الثانى الثانوى مبسوطين جدا و10% فقط عاملين دوشة، لأنه ضعيف فى المادة ويجب أن لا يلقى باللوم على الوزارة ويدعى أنها بتعمل فنكوش، لافتا إلى أن الوزارة مسكت 580 الف كارت علشان تطلع النتيجة بشكل دقيق.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيا من خلال زرار موجود فى النتيحة، موضحا أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدا وفوق توقع الأهالى كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون مرة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع وهناك طلبة شاطرين جدا ولا يوجد قلق من التصحيح.