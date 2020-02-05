بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بنسبة نجاح88.5%

الدقهلية شريف الديب

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بعدما اعتمدها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملى، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها .

ومن جانبه أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول102ألف و325 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات101الف و101 طالب وطالبة. تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم وبرفقته الدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات، كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين للاطمئنان على سير التصحيح، حيث انتهت الامتحانات الخميس الماضى وبدء التصحيح بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

وتفقد عبد الرؤوف حجرات التصحيح، وشدد على ضرورة الدقة والشفافية أثناء التصحيح وتقدير الدرجات لتكون فى مصلحة الطالب، وأشاد وكيل تعليم الدقهلية بمنظومة العمل والتزام المشرفين والمصححين بقواعد الكنترول وأثنى على نظام العمل وطلب مزيد من الجهد للانتهاء من أعمال التصحيح حتى يتم تعلن النتائج قريبا فور انتهاء أعمال التصحيح.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر قرار بإيقاف رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية، لمدة ثلاثة شهور وإحالته للنيابة العامة بعد أن تمكن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من ضبطه حال قيامه بتسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية من داخل إحدى لجان المركز قبل بداية الامتحان بـ15 دقيقة باستخدام هاتفه المحمول.

وكشفت ورقة أسئلة لامتحان الشهادة الإعدادية، تم تداوله بين أولياء الأمور، وبتتبع الورقة ومصدرها تبين أنه خاصة بلجنة مدرسة الخيارية الابتدائية، وبها لجنة امتحان خاص بالشهادة الإعدادية، وبعد التفتيش والمتابعة انتقل على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وتم مراجعة الهواتف المحمولة بالمدرسة وتبين وجود تصوير لورقة الأسئلة على هاتف رئيس اللجنة ويدعى ع م 54 سنة، وتم إرسال الورقة على هاتف لسيدة تدعى ام طارق، وبسؤاله تبين أنه والدة طالب، يعطب له درس خصوصى، فقام بإرساله لها لمساعدة نجلها على حل الامتحان.

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