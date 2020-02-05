الصحة العالمية: 23360 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين و191 خارجها

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 23360 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى الصين، مشيرة إلى أن هناك 191 حالة إصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

وأشافت المنظمة خلال مؤتمر صحفى لها: "قلقنا الأكبر هو فى احتمال انتشار الكورونا بدول ضعيفة الإمكانيات"، مستطردة: "أرسلنا 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التى سجلت إصابات".

وكانت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء قللت من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد الذى انتشر على نحو وبائى فى الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصينى أن فريق أبحاث فى جامعة تشيجيانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة سكاى نيوز البريطانية أن باحثين حققوا "تقدما كبيرا" فى ابتكار لقاح.

وتعليقا على هذه الأنباء قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)".