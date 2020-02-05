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التعليم: نتيجة الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:18 م
التعليم: نتيجة الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شئ يدعوا للفخر، موضحا أن دفعة الصف الثانى الثانوى مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهى سنة نقل عادية.

 

وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الصحفى، أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثانى الثانوى، لم تكن جديدة على طلاب الصف الثانى الثانوى لأنهم مروا به العام الماضى فى امتحانات مايو بالصف الأول الثانوى، موضحا يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، مشيرا إلى أنه لا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، مضيفا أن الطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن فى النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الصف الثانى الثانوى التى تم إعلانها هى متوسط مستوى الطلاب وهو مرتفع جدا يدعوا للفخر، فمثلا متوسط النجاح فى اللغة الإنجليزية للطالب المتوسط 88%، مشددا على أن الطلاب حققوا تقدم كبير رغم أن الأسئلة تقيس الفهم

 

وذكر طارق شوقى، أن الكارت هو بمثابة الروشتة يستطيع الطالب معرفة مستواه دون الإشارة إلى أنه راسب او ناجح، مؤكدا أن الطلبة فى الصف الثانى الثانوى أفرز المواهب وطلاب حصلوا على درجات نهائية، مشددا على أن الصفين الأول والثانى الثانوى لا علاقة لهم بدخول الجامعة ومفيش حد سقط فى النتيجة ولكن قد يحتاج الطالب إلى أن يشتغل على نفسه فى مادة مستواه ضعيف فيها

مؤتمر وزير التربية والتعليم (1)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (2)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (3)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (4)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (5)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (6)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (7)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (8)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (9)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (10)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (11)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (12)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (13)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (14)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (15)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (16)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (17)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (18)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (19)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (20)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (21)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (22)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (23)
 

 


التربية والتعليم

نتيجة الثانى الثانوى للامتحان الالكترونى

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