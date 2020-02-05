وزير التعليم: طلاب الثانوية المعدلة حققوا تقدم مهارى جيد جدا

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب فهموا التقييم الجديد، وسوف يتم توفير دروس إلكترونية للطلاب من خلال الوزارة والتدريس سيكون من خلال الوزارة، خلال الفصل الدراسى الثانى ونحن نثق فى الطلاب ونقول الأهالى أطمنوا أولادكم شاطرين جدا.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزارة مدركة أن يكون مستوى التدريس جيد ومتوازن، وسوف يتم توفير نماذج كبيرة على بنك المعرفة والتطور فى 8 شهور كان مرضى جدا للوزارة والطلاب ومحتاجين حد يفرح الطلاب فى الثانوية المعدلة لطلاب الصف الثانى الثانوى الإلكترونية، قائلا: بنتعلم من الأخطاء وولادنا يستحقوا وبلدنا، مشيرا إلى أن هناك تطور كبير حدث منذ العام الماضى فى مايو وفى امتحان يناير الماضى، والوزارة اتخذت خطوة كبيرة فى التقييم والتغيير.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب حققوا تقدم مهارى جيد جدا.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت تنقية النتيجة من الطلاب الذين حاولوا الغش فى الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى، وتم تصحيح ملايين الامتحانات الإلكترونية بشكل الكترونى فى 5 أيام.
ووجه الوزير نصيحة للطلاب قائلاً: سنوات النقل فى الـ 50 عاما الماضية كانت على مستوى الإدارات ومحدش كان بيتكلم عن تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه حاليا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبى هيتفوقوا فيه.
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