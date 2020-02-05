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نجار يذبح والدته بقرية شباس الملح فى كفر الشيخ

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:26 م
نجار يذبح والدته بقرية شباس الملح فى كفر الشيخ جثة - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقيت سيدة مسنة مقتلها على يد نجلها يعمل نجارا، بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحرر المحضر الازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها.

 

على الفور انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني "العلوي"، وسلامة منافذ الشقة.

 

وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "ا.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح بأنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.

 

وقام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

 

 

 


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