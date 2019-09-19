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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:02 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو ترامب
إعداد شيماء بهجت

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لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو

عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو فى كوبا، وقال إن إدارته تدرس الأمر.
 
جوانتانامو
 
 

الخارجية الروسية تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن امتنانها للجانب الأمريكى، لإعادته 16 وثيقة تاريخية مهمة من بينها مراسيم أصدرها الإمبراطور الروسى نيكولاى الثانى، وتمت سرقتها فى أوائل التسعينيات.
 

لافروف

جوتيريش: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددا من القضايا الملحة على جدول أعمالها بما فيها تهديد التغير المناخى، وتزايد انعدام المساواة، وتزايد الكراهية والتعصب، بالإضافة إلى عدد مقلق من التحديات فى مجالى السلام والأمن.

جوتيريش

اليوم وفى جلسة سرية.. المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان يَمثُل أمام الكونجرس

يدلى زلماى خليل زاد، المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان، بشهادته اليوم، الخميس، أمام الكونجرس، حول المفاوضات التى أجراها مع طالبان، بعد 12 يوما على وقف الرئيس دونالد ترامب هذه المفاوضات مع الحركة الأفغانية المتطرفة.

زلماى خليل زاد

ارتفاع عدد ضحايا هجوم طالبان بجنوب أفغانستان لـ20 قتيلا و 95 مصابا

قال مسئول أفغانى، إن حركة طالبان نفذت هجوما بشاحنة ملغومة قرب مستشفى فى جنوب البلاد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 95 آخرين.

انفجار فى أفغانستان

سفير السعودية لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجوم أرامكو

قال السفير السعودى لدى ألمانيا اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنتين من منشآت نفط أرامكو بالسعودية مطلع الأسبوع.

حريق أرامكو

البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة للأكراد السوريين

أعلن مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، كى يواصلوا محاربة تنظيم داعش الإرهابى، وذلك رغم إقامة منطقة آمنة فى شمال سوريا على الحدود مع تركيا.
 
قوات سوريا الديمقراطية

الإمارات تنضم للتحالف الدولى لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى التحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

قوات إماراتية

طقس الخليج.. رياح نشطة للأتربة فى السعودية وحار بالكويت.. صحو ورطب بالإمارات

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الخميس، نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة فى السعودية، وصحو فى الإمارات والبحرين وحار بالكويت.

 

 


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