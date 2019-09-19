باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو

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ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو
الخارجية الروسية تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
لافروف
جوتيريش: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحة
جوتيريش
اليوم وفى جلسة سرية.. المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان يَمثُل أمام الكونجرس
زلماى خليل زاد
ارتفاع عدد ضحايا هجوم طالبان بجنوب أفغانستان لـ20 قتيلا و 95 مصابا
انفجار فى أفغانستان
سفير السعودية لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجوم أرامكو
حريق أرامكو
البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة للأكراد السوريين
الإمارات تنضم للتحالف الدولى لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية
قوات إماراتية
طقس الخليج.. رياح نشطة للأتربة فى السعودية وحار بالكويت.. صحو ورطب بالإمارات
تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الخميس، نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة فى السعودية، وصحو فى الإمارات والبحرين وحار بالكويت.
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