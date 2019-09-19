نتنياهو يلمح للتناوب على رئاسة الوزراء مع جانتس

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، لإمكانية التناوب على رئاسة الوزراء مع منافسه في الانتخابات بينى جانتس، وذلك بعدما وجه إلى جانتس الدعوة للانضمام إليه فى حكومة وحدة وطنية.

وأشار نتنياهو خلال مراسم لإحياء ذكرى رئيس الوزراء السابق شمعون بيريس إلى أن الزعيم اليساري الراحل شكل ائتلافا مع إسحق شامير الذي كان من التيار المحافظ تناوبا فيه على رئاسة الوزراء خلال الفترة من 1984 إلى 1988.

وقال نتنياهو في كلمته التي حضرها جانتس "عندما لم يتحقق فوز واضح في انتخابات الكنيست، اختار شمعون الوحدة الوطنية واتفق مع إسحق شامير على التعاون للوصول بإسرائيل إلى بر الأمان".

وأضاف "في هذه الانتخابات أيضا، لم يتحقق فوز واضح. وإنني أدعوك يا بيني... فلنعمل معا للوصول بدولة إسرائيل إلى بر الأمان مرة أخرى".