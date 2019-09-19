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الخارجية الروسية تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:02 ص
الخارجية الروسية تشكر واشنطن على إعادة وثائق تاريخية هامة مسروقة
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن امتنانها للجانب الأمريكى، لإعادته 16 وثيقة تاريخية مهمة من بينها مراسيم أصدرها الإمبراطور الروسى نيكولاى الثانى، وتمت سرقتها فى أوائل التسعينيات.

الوثائق التاريخية
الوثائق التاريخية

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية فى بيان: "نعرب عن امتناننا للأجهزة الأمنية الأمريكية والسفارة الأمريكية فى موسكو لمساهمتهما فى إحقاق العدالة التاريخية".

تسليم الوثائق إلى روسيا
تسليم الوثائق إلى روسيا

وتابع البيان، أن العمل المشترك بشأن الكشف واستعادة الوثائق القيمة، يكشف "الإمكانات الإيجابية الكبيرة للنهج البناء فى التفاعل الثنائى".

الجانبان الروسى والأمريكى
الجانبان الروسى والأمريكى

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أشارت فى وقت سابق، أنها سلمت الجانب الروسى وثائق قيمة أصدرها نيكولاى الثانى "آخر قياصرة روسيا"، فى الفترة ما بين 1905 و1914، بعد العثور عليها من وزارة الأمن الداخلية الأمريكية.

 

 


روسيا

موسكو

الخارجية الروسية

وثائق تاريخية

نيكولاى الثانى

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