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الكشف عن صورة لترودو بوجه أسود .. ورئيس الوزراء الكندى يعتذر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:09 ص
الكشف عن صورة لترودو بوجه أسود .. ورئيس الوزراء الكندى يعتذر ترودو بوجه أسود
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الذى يسعى للحصول على فترة حكم ثانية فى الانتخابات المقررة الشهر المقبل فى بلاده، قد لون وجهه باللون الأسود فى حفل شارك فيه فى مدرسة خاصة كان يعمل بها مدرسا فى ربيع عام 2001، وحصلت المجلة على نسخة من الصورة.

وأوضحت "تايم" أن الصورة التى لم يتم الكشف عنها من قبل تم التقاطها فى حفل كانت فكرته مستمدة من الليالى العربية، ويظهر فيها ترودو، الذى كان يبلغ من العمر فى هذا الوقت 29 عاما، مرتديا زيا عربيا وقام بتغطية وجهه ورقبته ويديه باللون البنى بالكامل. 

وظهرت الصورة فى كتاب العام 2000-2001 لأكاديمية "ويست بوينت جراى"، وهى مدرسة خاصية كان ترودو يعمل بها مدرسا.

وبعد نشر الصورة، تحدث ترودو للصحفيين مساء أمس الأربعاء، وأعرب عن اعتذاره عنها، وقال إنه لم يكن ينبغى أن يفعل هذا أبدا وكان يبنغى أن يعرف أفضل ولم يفعل، معربا عن أسفه الشديد لذلك. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن هذه الصورة عنصرية، أجاب "نعم إنها كذلك"، لكنه أضاف أنها لم تكن عنصرية فى هذا الوقت، لكن الآن "نعرف ذلك بشكل أفضل".

وقال ترودو إنه لون وجه باللون بالبنى فى المدرسة الثانوية ليؤدى أغنية شعبية جامايكية اشتهر بغنائها المغنى الأمريكى من أصل أفريقى والناشط فى الحقوق المدنية هارى بيلفونت، والتى تسمى "Day-O". وأعرب ترودو مجددا عن أسفه الشديد لقيامه بذلك.


جاستن ترودو

رئيس وزراء كندا

كندا

صورة ترودو

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