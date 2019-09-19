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البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة للأكراد السوريين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:10 ص
البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة للأكراد السوريين البنتاجون
واشنطن /أ ش أ/

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أعلن مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة مستمرة فى إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، كى يواصلوا محاربة تنظيم داعش الإرهابى، وذلك رغم إقامة منطقة آمنة فى شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية، مساء أمس، الأربعاء، عن مدير مجموعة العمل فى البنتاجون بشأن مكافحة داعش كريس ماير قوله: "نحن مستمرون فى توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قوات سوريا الديموقراطية وبالأخص لمهمة القضاء على تنظيم داعش".

ويأتى تصريح المسؤول الأمريكى عقب تهديد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشن عملية للقضاء"على التهديد الذى تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

 


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