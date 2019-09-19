اليوم وفى جلسة سرية.. المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان يَمثُل أمام الكونجرس

كتب محمد تهامى زكى

يدلى زلماى خليل زاد، المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان، بشهادته اليوم، الخميس، أمام الكونجرس، حول المفاوضات التى أجراها مع طالبان، بعد 12 يوما على وقف الرئيس دونالد ترامب هذه المفاوضات مع الحركة الأفغانية المتطرفة.

ووفقا لقناة الحرة الأمريكية، كانت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب، قد أصدرت مذكرة استدعاء لإلزام خليل زاد، بالمثول أمامها بعد شكواها من عدم إطلاعها على مجريات عملية التفاوض.

وقال إليوت أنجيل، رئيس اللجنة فى بيان أمس، الأربعاء: "لقد توصلنا إلى توافق للاستماع إلى السفير خليل زاد فى جلسة سرية"، مشيرا إلى سحب مذكرة الاستدعاء.

وأضاف: "بينما كنت أفضّل سماع السفير خليل زاد فى جلسة مفتوحة، إلا أننى سعيد لأن أعضاء اللجنة ستتاح لهم هذه الفرصة التى طال انتظارها من أجل الحصول على إجابات بشأن خطة السلام".

وأجرى خليل زاد، تسع جولات من المفاوضات مع طالبان فى الدوحة بقطر، دون أن يكشف الكثير عن وقائعها.