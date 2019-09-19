سفير السعودية لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجوم أرامكو

قال السفير السعودى لدى ألمانيا اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنتين من منشآت نفط أرامكو بالسعودية مطلع الأسبوع.

وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة دويتشلاند فونك: "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن يتعين مناقشة الأمر جيدا".

وأضاف "ما زلنا نعمل على تحديد الجهة التي انطلق منها (الهجوم)".

وعرضت السعودية أمس الأربعاء حطاما لما وصفته بطائرات مسيرة وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على منشأتي النفط قائلة إنها أدلة "لا يمكن دحضها".