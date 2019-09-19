ترامب يعبر عن استيائه من تكلفة الإبقاء على سجن جوانتانامو

عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو فى كوبا، وقال إن إدارته تدرس الأمر.

وأحجم ترامب، الذى قال فى السابق إن السجن ينبغى أن يظل مفتوحا، عن تحديد ما يود أن يحدث الآن.

وقال للصحفيين أمس الأربعاء على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "يتكلف تشغيله ثروة وأعتقد أن هذا جنون"، مشيرا إلى أن سلفه باراك أوباما تعهد بإخلاء السجن من نزلائه وإغلاقه بنهاية ولايته لكنه لم ينجح في ذلك.

وأوضح ترامب "أُرغمنا عليه... أخذنا ما تركه وهذا هو الوضع الذي نحن عليه الآن. سنتخذ بعض القرارات".

وأثار سجن جوانتانامو إدانة في شتى أرجاء العالم في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش التي احتجزت عشرات السجناء الأجانب هناك في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 على نيويورك وواشنطن والحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعدها على حركة طالبان في أفغانستان.

وتعهد أوباما بإغلاق السجن لكنه لم يتمكن من تجاوز المعارضة في الكونجرس.