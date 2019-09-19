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جوتيريش: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:34 ص
جوتيريش: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحة الأمين العام للأمم المتحدة
وكالات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددا من القضايا الملحة على جدول أعمالها بما فيها تهديد التغير المناخى، وتزايد انعدام المساواة، وتزايد الكراهية والتعصب، بالإضافة إلى عدد مقلق من التحديات فى مجالى السلام والأمن.

وأشار جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى عقده، صباح اليوم، بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك قبل أيام قليلة من بداية الجزء رفيع المستوى من الدورة الجديدة للجمعية العامة.

إلى أن أكبر تحد للقادة والمؤسسات هو إظهار اهتمامهم بالمشاكل التى يواجهها الناس وحشد الحلول لمعالجة مخاوفهم، مؤكدًا أن العالم ليس لديه وقت ليضيعه، محذراً من الحروب التجارية والحروب الحقيقية، وانتشار خطاب الكراهية والأسلحة الفتاكة.

وطالب الأمين العام من زعماء العالم بأن يخرج الأسبوع رفيع المستوى بالتزامات ملموسة حول العديد من القضايا التى تهم العالم.

 

 


انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

الجمعية العامة للامم المتحدة

المناخ

تغير المناخ

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الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:34 ص

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