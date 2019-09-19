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مصدر عسكرى كويتى: لم نرصد أى أجسام غريبة طائرة على سواحلنا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:21 ص
مصدر عسكرى كويتى: لم نرصد أى أجسام غريبة طائرة على سواحلنا الجيش الكويتى ـ صورة أرشيفية
الكويت(أ ش أ)

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أكد مصدر عسكرى كويتى اليوم الخميس، عدم رصد أى أجسام غريبة طائرة على السواحل الكويتية، نافيا ما تردد حول هذا الشأن.

وقال المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية ودقة الموضوع، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية - "إن قصة الطائرة الدرون لا تقف على قدمين، وإن الأمر لا يعدو أن يكون بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من أحد المواطنين بمشاهدته لها، ضمن بلاغات أخرى كثيرة تتلقاها الغرفة بشكل يومي، ويتبين بعد البحث والتحقق، أنها غير صحيحة".

وأوضح أن المسئولين العسكريين الكويتيين، أكدوا خلال اجتماع القيادات العسكرية الذى عقد أول أمس الثلاثاء، أن الرادارات وأجهزة الرصد والاستشعار، لم ترصد أى أجسام غريبة على السواحل الكويتية، وأنه إذا كانت هناك طائرة مسيرة "درون"، لتعامل معها سلاح الطيران والرادارات المراقبة على الفور.

وأعرب المصدر عن استياء القيادات من تعاطى بعض نواب مجلس الأمة الكويتى ووسائل الإعلام المحلية مع الحدث، بطريقة أعطته أكثر من حجمه، وانطوت على قدر كبير من التهويل، فضلا عما وصفه ب"خلط الأوراق وتصفية الحسابات" مع بعض الأطراف، مضيفا "لم يعد خافيا سعى بعض الأطراف داخل المجلس وخارجه إلى التصعيد ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، إما تصفية لحسابات، وإما ضمن (المماحكات السياسية) المعروفة، بهدف الكسب السياسي، لا سيما مع دخول الفصل التشريعى دورته الأخيرة".

يشار إلى أن حالة من الترقب والاستياء قد سادت عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وناشطى مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت، بعدما تردد عن رصد طائرة مسيرة "درون" على الساحل الكويتى، بالقرب من إحدى المنشآت الحيوية والمهمة فى البلاد.

 


الكويت

السواحل الكويتيه

طائره مسيره

مجلس الامه الكويتى

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