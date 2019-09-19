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ترامب: الحرب هى الخيار النهائى للتعامل مع إيران

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 ص
ترامب: الحرب هى الخيار النهائى للتعامل مع إيران ترامب
واشنطن /أ ش أ/

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الحرب هى الخيار النهائى فى التعامل مع إيران، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، اليوم الخميس، عن ترامب فى حديث للصحفيين فى لوس أنجليس، هناك الكثير من الخيارات، هناك الخيار النهائى وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير، وسوف نرى"، مضيفا "أقول إن الخيار النهائى يعنى الحرب".

جاءت تلك التصريحات بعدما عرضت السعودية حطاما لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت فى هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها" على العدوان الإيرانى.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وصف خلال زيارة للسعودية الهجوم بأنه "عمل من أعمال الحرب" على المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم.

 


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