فرنسا: تنفيذ الحوثيين الهجوم على أرامكو لا يصدق وننتظر نتيجة التحقيق الدولى

رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان اليوم الخميس، إن إعلان الحوثيين فى اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذى استهدف منشأتى نفط سعوديتين "يصعب تصديقه".

وأضاف لو دريان فى حديث لتلفزيون سي نيوز "أعلن المتمردون فى اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع قائلا "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر واستهدفت معملين أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم وأوقفت نصف إنتاج السعودية في بادئ الأمر.