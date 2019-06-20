باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الثانية عشرة.. انزلاق طائرة تراثية على مدرج بالعقبة فى الأردن.. بوابة أبشر السعودية تفتح موعد حجز الأحوال المدنية للمواطنين.. والعثور على رفات كويتيين بالعراق

كتب - بيشوى رمزى

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

انزلاق طائرة تراثية على مدرج بالعقبة فى الأردن انزلقت طائرة تراثية أردنية على مدرج مطار الملك الحسين بالعقبة، إثر تعرض أحد عجلاتها لتلف بسيط أثناء هبوطها، دون أن يسفر الحادث عن أى إصابات، بحسب "روسيا اليوم".

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفرت بوابة أبشر السعودية، الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، حيث مكنتهم من حجز موعد فى الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات الخدمات ضمن خدمة حجز المواعيد.

التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا مقذوفا قرب محطة تحلية قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن إن قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا مقذوفا سقط الليلة الماضية قرب محطة تحلية فى مدينة الشقيق السعودية لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا فلسطينيا فى الضفة الغربية.

مبعوث أمريكى يقوم بجولة خليجية لمناقشة التهديدات الإيرانية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعنى بشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بجولة إلى منطقة الخليج لمناقشة "التهديد الإيرانى".

بعد 28 عاما.. العثور على رفات كويتيين جنوبى العراق

أعلنت اللجنة الثلاثیة المعنیة بحل قضیة أسرى ومرتھنى الكویت، التابعة للصلیب الأحمر الدولى اكتشاف رفات بشریة فى المثنى قضاء السماوة جنوبى العراق "یظن أنھا تعود لمواطنین كویتیین من المدنیین وأسرى الحرب، بحسب "كونا".

ذكرت صحيفة "ذا ديلى ميل" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، سيدعو بوريس جونسون، الذي يعد أحد أبرز المنافسين لقيادة حزب المحافظين البريطانى، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى، إلى الإبقاء على خيار إجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى (بريكست) مفتوحًا؛ من أجل كسر حالة الجمود التى تعترى عملية الخروج، كما سيحثه على التعهد بأن "يكافح" ضد إتمام سيناريو الخروج دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

بومبيو: يجب محاكمة جميع المتورطين فى إسقاط الطائرة الماليزية رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بإعلان فريق التحقيق المشترك عن أسماء متهمين بقضية إسقاط "بوينج" الماليزية فى أجواء أوكرانيا عام 2014، ودعا موسكو لضمان مثولهم أمام القضاء.

تسبب رجل بولندى فى إحداث حالة من الذهول فى الشوارع، بسبب قيادته دبابة "تى 55" فى شوارع مدينة باهنتشنو البولندية، قبل أن توقفه الشرطة وتتبين أنه "سكران".

واشنطن بوست: ترامب فقد صبره واهتمامه بفنزويلا مع بقاء مادورو فى الحكم قالت صحيفة "واشنطت بوست" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يفقد صبره واهتمامه بقضية فنزويلا مع ترسيخ الرئيس نيكولا مادورو لحكمه فى البلاد.

توجه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس اليوم الخميس، إلى بروكسل للمشاركة فى فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة على مدار يومين، والتي سيسعى خلالها إلى اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا، إذا ما واصلت أنقرة سلوكها "الاستفزازى" فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهمورية قبرص.

قالت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامى للحرس الثورى الإيرانى، اليوم الخميس إن الحرس الثورى أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة فى إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

أطلقت حكومة نيوزيلندا اليوم الخميس خطة تتكلف ملايين الدولارات وتمتد ستة أشهر تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية التى قررت حظرها فى أعقاب الهجوم الدامى على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد.

الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة.. وارتفاع فى درجات الحرارة يشهد طقس منطقة الخليج زيادة فى حركة الرياح مما يثير الرمال والأتربة، بينما تتقلب درجات الحرارة بصورة ملحوظة، فى كافة دول المنطقة.

مقالات صحف الخليج.. محمد الساعد: ميركل المرتعشة وألمانيا العجوز.. هدى الحسينى: ضرب ناقلات النفط لن يغلق مضيق هرمز.. فاطمة السرى: إلا الصحابة يا قطر.. عونى صادق: كيف يخوض نتنياهو معركته الانتخابية؟