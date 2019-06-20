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رئيس الوزراء اليونانى يسعى لاتخاذ إجراءات ضد تركيا فى قمة الاتحاد الأوروبى

الخميس، 20 يونيو 2019 10:24 ص
رئيس الوزراء اليونانى يسعى لاتخاذ إجراءات ضد تركيا فى قمة الاتحاد الأوروبى رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس
أثينا (أ ش أ)

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توجه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس اليوم الخميس، إلى بروكسل للمشاركة فى فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة على مدار يومين، والتي سيسعى خلالها إلى اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا، إذا ما واصلت أنقرة سلوكها "الاستفزازى" فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهمورية قبرص.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية - على موقعها الإلكتروني - أن مساعي رئيس الوزراء اليوناني تستند بدرجة كبيرة إلى دعوة مجلس الشئون العامة للاتحاد الأوروبي أمس الأول الثلاثاء إلى اتخاذ "التدابير المناسبة" ضد تركيا، وهى الدعوة التى وصفتها مصادر حكومية يونانية بـ "الإيجابية".


وكان تسيبراس أعرب، بعد الاتفاق مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس على تبني استراتيجية موحدة بخصوص تركيا، عن ثقته بأنه سيتم "اتخاذ قرارات واضحة وربما إجراءات في بروكسل فى حال مواصلة تركيا لسلوكها الاستفزازي".


وأوضح أن النهج الذى تتبعه تركيا نابع من رغبتها في الاستيلاء على حصة من موارد الطاقة في المنطقة، مؤكدا أن أنقرة لا تدرك الوقائع الجديدة في المنطقة.

 


رئيس الوزراء اليونانى

قبرص

الاتحاد الاوروبى

تركيا

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