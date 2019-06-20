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مبعوث أمريكى يقوم بجولة خليجية لمناقشة التهديدات الإيرانية

الخميس، 20 يونيو 2019 03:06 ص
مبعوث أمريكى يقوم بجولة خليجية لمناقشة التهديدات الإيرانية المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعنى بشؤون إيران برايان هوك
وكالات

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعنى بشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بجولة إلى منطقة الخليج لمناقشة "التهديد الإيرانى".

وأوضحت الوزارة أن الجولة ستجرى اعتبارا من اليوم الأربعاء وستشمل 5 دول هي: السعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، والبحرين.

وبينت الخارجية الأمريكية أن هوك سيجري خلال الجولة محادثات مع المسؤولين في الدول المذكورة لمناقشة "عدوان إيران في المنطقة" واستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

كما أضافت الوزارة أن هوك "سيشارك معلومات استخباراتية إضافية للولايات المتحدة حول عدد من التهديدات القائمة التي تمثلها إيران حاليا بالنسبة إلى المنطقة".

 

أمريكا

إيران

برايان هوك

دول الخليج

التوتر الأمريكى الإيرانى

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