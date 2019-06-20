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بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

الخميس، 20 يونيو 2019 11:31 ص
بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين أبشر
كتب محمد تهامى زكى

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وفرت بوابة أبشر السعودية، الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، حيث مكنتهم من حجز موعد فى الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات الخدمات ضمن خدمة حجز المواعيد.

 

كما توفر بوابة أبشر خدمات أخرى بالإضافة إلى حجز موعد فى الأحوال المدنية ومنها حجز مواعيد الجوازات ومواعيد الاستقدام.

 

ويتم حجز موعد فى الأحوال المدنية عبر تسجيل الدخول على بوابة أبشر من حساب المستفيد سواء كان مواطناً أو مقيماً.

خطوات الحجز
خطوات الحجز

 

وبعد الدخول على خدمة حجز موعد فى الأحوال المدنية يتم توضيح نوعية الخدمة المطلوبة، ثم تحديد الوقت واختيار أحد المواعيد المناسبة من تلك المتاحة، ثم فى النهاية الحجز الإلكترونى.

 

وهناك حقول مطلوبة يجب إدخالها قبل تسجيل موعد فى الأحوال المدنية ومنها رقم الهوية الوطنية/الإقامة، نوع التقويم (هجرى – ميلادى)، وأيضًا تاريخ الميلاد، وأخيرًا يتم إدخال الرمز المرئى ثم الضغط على التحقق من البيانات.

 


اليوم السابع بلس

الاحوال المدنية

بوابة ابشر

ابشر

السعودية

الداخلية السعودية

وزارة الداخلية السعودية

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