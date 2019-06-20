الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة.. وارتفاع فى درجات الحرارة

وكالات

يشهد طقس منطقة الخليج زيادة فى حركة الرياح مما يثير الرمال والأتربة، بينما تتقلب درجات الحرارة بصورة ملحوظة، فى كافة دول المنطقة.

السعودية

قالت هيئة الأرصاد بالمملكة العربية السعودية إن الرؤية الافقية، اليوم الخميس، سوف تشهد انخفاضا ملحوظا فى أجزاء واسعة من شرق ووسط وجنوب غرب السعودية نتيجة لنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، كما سترتفع الأمواج فى منطقة شرق المملكة.

وبحسب التقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن الضباب سوف يهيمن على الأجواء مع ارتفاع كبير فى نسبة الرطوبة، خاصة مع ساعات الليل المتأخر، والساعات الأولى من الصباح.

وتَسود الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق من الدولة، وتكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الكويت

أما إدارة الأرصاد فى الكويت فتوقعت ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى حدود 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار، وفى الليل يبقى الطقس حار نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها بين 15 إلى 32 كيلومتر بالساعة