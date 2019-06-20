صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

كتب محمد تهامى زكى

تسبب رجل بولندى فى إحداث حالة من الذهول فى الشوارع، بسبب قيادته دبابة "تى 55" فى شوارع مدينة باهنتشنو البولندية، قبل أن توقفه الشرطة وتتبين أنه "سكران".

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو يظهر دبابة "تى 55" تسير فى شوارع المدينة، تظهر الرجل صاحب الـ49 عاما، وهو يقودها وهو ثمل.

وأفادت أن الرجل الذى قاد الدبابة لديه خبرة بالتعامل معها كونه ضابط سابق فى سلاح الدبابات، وآثارت الحادثة ذهول وخوف المارة فيما أسرعت الشرطة لإيقافه.

من جانبها أوضحت الشرطة، أن الرجل الذى كان يقود الدبابة لا يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها كونه كان ضابطا سابقا فى الجيش فى ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، التى قد تحكم عليه بالسجن لثمانى سنوات.