سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 12:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

انزلاق طائرة تراثية على مدرج بالعقبة فى الأردن

الخميس، 20 يونيو 2019 11:48 ص
انزلاق طائرة تراثية على مدرج بالعقبة فى الأردن طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انزلقت طائرة تراثية أردنية على مدرج مطار الملك الحسين بالعقبة، إثر تعرض أحد عجلاتها لتلف بسيط أثناء هبوطها، دون أن يسفر الحادث عن أى إصابات، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت وسائل إعلام أردنية، أن انزلاق الطائرة تسبب بإلغاء رحلة تابعة لـ"الملكية الأردنية" كانت متوجهه من العقبة إلى عمان.

وذكرت مصادر لصحيفة "الغد" الأردنية، أنه تم إصلاح الطائرة وإخلاء مدرج المطار وتفتيشه ضمن الإجراءات اللازمة فى السلامة العامة.

ووفقا للمصادر فإن الطائرة المنزلقة هى ضمن مجموعة طائرات عسكرية قديمة جدا موجودة فى متحف مطار الملك الحسين، ويجرى تجريب الطائرات التراثية كل شهر مرة واحدة للحفاظ على جودتها.

 

 


انزلاق طائرة تراثية

مدرج طائرات

العقبة

الأردن

مطار الملك الحسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة