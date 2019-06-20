الحرس الثورى الإيرانى يسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة فى هرمزجان

رويترز

قالت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامى للحرس الثورى الإيرانى، اليوم الخميس إن الحرس الثورى أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة فى إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء فى التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوى الإيرانى قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".