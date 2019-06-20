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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:39 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا فلسطينيا فى الضفة الغربية.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن اقتحمت بناية سكنية بحي المصايف في مدينة رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما فى قرية "أبو شخيدم" شمال غرب رام الله، وشابا آخر من قرية "راس كركر".


وفى نابلس شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 مواطنين، بعد أن داهمت منازلهم.


وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة عزون شرق المدينة، بعد أن داهمت منزله. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، كما اعتقلت شابا من بلدة بيت فجار على أحد الحواجز العسكرية.


في سياق آخر، اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، وبحماية جيش الاحتلال بلدة "كفل حارس" شمال سلفيت.


وقال رئيس بلدية "كفل حارس" عصام أبو يعقوب إن الآلاف اقتحموا البلدة بحجة إقامة طقوس تلمودية فى المقامات الإسلامية، التي يدعي الاحتلال يهوديتها، وهى "النبى كفل" و "النبى نون"، و "خادم صلاح الدين"، الذي يطلق عليه الاحتلال"يوشع"، وجميعها تقع وسط البلدة.


وأضاف أبو يعقوب أنه من أجل تأمين دخول المستوطنين، قام جيش الاحتلال بوضع الحواجز على مداخل البلدة، منذ ساعات الغروب ومن ثم اقتحامها، ومنع المواطنين من التجوال في شوارع البلدة وإغلاق المحلات التجارية، ووضع حواجز متنقلة على المفارق وبين منازل المواطنين، واعتدوا على حرية المواطنين، ومنعوهم من التجوال والوصول إلى منازلهم، وحتى المصلين تم منعهم من العودة إلى منازلهم، وبقوا فى المساجد


وذكر أبو يعقوب أن اقتحامات المستوطتين تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، بعد أن زادت اعتداءاتهم عليهم والتى كان آخرها يوم امس، حيث اعتدوا على المواطنين العزل بعد رشقهم بالحجارة.

 

 


الاحتلال

قوات الاحتلال

نابلس

رام الله

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