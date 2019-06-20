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وزير بريطانى يدعو جونسون للإبقاء على إمكانية إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

الخميس، 20 يونيو 2019 11:49 ص
وزير بريطانى يدعو جونسون للإبقاء على إمكانية إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة "ذا ديلى ميل" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، سيدعو بوريس جونسون، الذي يعد أحد أبرز المنافسين لقيادة حزب المحافظين البريطانى، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى، إلى الإبقاء على خيار إجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى (بريكست) مفتوحًا؛ من أجل كسر حالة الجمود التى تعترى عملية الخروج، كما سيحثه على التعهد بأن "يكافح" ضد إتمام سيناريو الخروج دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.


وأشارت الصحيفة -على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، إلى أن هاموند سوف يحذر فى هذا الإطار من أن رئيس الوزراء القادم لن يتمكن من تأمين سيناريو خروج أفضل من اتفاق ماى مع الاتحاد الأوروبى وأن النواب البريطانيين سوف يعارضون أية محاولة للخروج دون اتفاق.


كما أوضحت "ذا ديلي ميل" أن هذه التصريحات، التي من المقرر أن يدلي بها هاموند خلال خطابه السنوي أمام كبار المصرفيين والخبراء الماليين في لندن اليوم، من شأنها أن تجعله أبرز عضو بحزب المحافظين البريطاني يؤيد فكرة إجراء استفتاء ثان بشأن (بريكست) كما من شأنه أيضا أن يثير غضب مؤيدي الخروج المتشددين داخل حزب المحافظين.

 


بوريس جونسون

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

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