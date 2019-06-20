بومبيو: يجب محاكمة جميع المتورطين فى إسقاط الطائرة الماليزية

كتب وكالات

رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بإعلان فريق التحقيق المشترك عن أسماء متهمين بقضية إسقاط "بوينج" الماليزية فى أجواء أوكرانيا عام 2014، ودعا موسكو لضمان مثولهم أمام القضاء.

وقال بومبيو فى بيان نشرته الخارجية الأمريكى أمس الأربعاء: "جميع المتهمين كانوا أفرادا فى القوات التى تقودها روسيا فى شرق أوكرانيا. ندعو روسيا لاحترام قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2166 والالتزام به، وضمان محاكمة جميع المتهمين الموجودين حاليا فى روسيا".

ووصف بومبيو قرار كشف فريق التحقيق المشترك عن أسماء 4 متهمين بأنه "محطة مهمة فى مسيرة البحث عن الحقيقة"، وقال: "لا نزال واثقين بالكفاءة المهنية لنظام العدالة الجنائية الهولندية وقدرتها على ملاحقة المسؤولين (عن الجريمة) بطريقة منصفة وعادلة".

وأضاف: "نبدى تأييدنا الكامل لجهود السلطات الهولندية وفريق التحقيق المشترك فى إجراء تحقيق جنائى مستقل تحت قيادة هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا".

وكان فريق التحقيق المشترك قد أعلن أمس الأربعاء أسماء 4 من المتهمين بتورطهم فى إسقاط "بوينج الماليزية"، وهم ثلاثة مواطنين روس، بينهم إيغور غيركين (ستريلكوف) وزير الدفاع الأسبق فى جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، ومواطن أوكرانى يقيم فى مناطق جنوب شرقى أوكرانيا الخارجة عن سيطرة كييف.

من جانبها، رفضت روسيا اتهام فريق التحقيق المشترك لعسكريين روس بالتورط فى الكارثة ووصفت الاتهام بالمؤسف وأنه لا يستند إلى أى أساس، مضيفة أن فريق التحقيق المشترك يواصل تجاهل المعلومات التى يقدمها حول القضية الجانب الروسي، ويعتمد على مصادر تثير شكوكا كثيرة بشأن مدى مصداقيتها.

وأشارت موسكو إلى أن هذه المواقف، إضافة إلى إقصاء روسيا عن التحقيق، تؤكد المخاوف من اتسام التحقيق بالانحياز وأحادية الموقف.

وجددت موسكو استعدادها لتقديم كل أنواع المساهمة لكشف حقيقة تحطم الطائرة الماليزية ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة.

وكانت طائرة "بوينج-777" الماليزية MH17 قد أسقطت فى 17 يوليو 2014 فى منطقة دونباس شرقى أوكرانيا وهى فى طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، وسط المواجهات العسكرية بين الجيش الأوكرانى ومقاتلى جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها معظمهم هولنديون.