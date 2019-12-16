باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. تظاهرات حاشدة فى بيروت.. تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة الرواتب.. أردوغان يراوغ بغلق قاعد إنجيرلك الجوية التابعة للقوات الأمريكية

وكالات الأنباء

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تستجيب لمحاولات الابتزاز السياسى

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.

اعتقال صحفى تركى بتهمة إهانة أردوغان

كشفت صحيفة يني تشاغ التركية، اعتقال صحفى تركى يدعى ياووظ سليم دمير باغ من منزله منتصف ليل الأمس فى أنقرة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

لبنانيون يطردون فؤاد السنيورة من حفل الجامعة الأمريكية ببيروت.. فيديو

تعرض رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد سنيورة إلى "الطرد"، أثناء حضوره حفل موسيقى "ريسيتال ميلادى"، فى الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث رفض الحضور من الطلاب اللبنانيين، الجمهور العادى تواجد السنيورة فى هذا العرض.

شاهد.. لقطات مرعبة من زلزال الفلبين قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدد من اللقطات للزلزال الذى ضرب جنوب الفلبين اليوم وتسبب فى وفاة طفلة وانهيار مبانى وأضرار جسيمة بأخرى.

تظاهرات حاشدة فى بيروت و"التكتل الوطنى" يسمي الحريرى لرئاسة الحكومة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، تظاهرات حاشدة، لاسيما في نطاق وسط العاصمة بالقرب من مقر مجلس النواب في "ساحة النجمة" وذلك عشية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعلنت كتلة "التكتل الوطني" والتي تمثل التكتل النيابي لـ "تيار المردة" أنها ستسمي غدا سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

سلحفاة نادرة تزن ربع طن على شواطئ بريطانيا

فوجئ فريق من خفر السواحل البريطانى، بظهور سلحفاة نادرة للغاية يبلغ وزنها حوالى ربع طن، على رمال الشاطئ فى مقاطعة إيسيكس.

موقع عراقى: مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا

أكد موقع السومرية العراقى، أن محامية عراقية قتلت على يد مجهولين في تركيا، موضحا أن أشخاصا مجهولين قتلوا، المحامية العراقية سجى محمد الراوي في منطقة ببيك في تركيا.

نتنياهو: البرازيل تعهدت بنقل سفارتها إلى القدس في 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن نجل رئيس البرازيل أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.

رويترز: احتمال تسمية الحريرى لرئاسة وزراء لبنان غدا

من المتوقع تسمية سعد الحريري، لرئاسة وزراء لبنان،غدا الاثنين لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.

الكرملين : حالة العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حالة العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل، على الرغم من إجراء الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثات دافئة عدة.

العاهل المغربى محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة للرئيس الجزائرى المنتخب، عبد المجيد تبون، أعرب له فيها عن "أصدق التهاني" بعد انتخابه.

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

قرر ضباط أمن المستوطنات على طول الأرض المحتلة قطع اتصالاتهم بالجيش ، بسبب تجاهل مطالبهم بزيادة رواتبهم، وهو ما اعتبرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" شكل من أشكال التمرد .

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

افتتحت البرازيل، مساء اليوم الأحد، مكتبا تجاريا لها في مدينة القدس المحتلة، على الرغم من المعارضة الداخلية في البرازيل لهذه الخطوة.

أردوغان يراوغ بغلق قاعد إنجيرلك الجوية التابعة للقوات الأمريكية

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن تركيا قد تغلق قاعد إنجيرلك الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية إذا لزم الأمر.

محمد بن زايد يهنئ البحرين بعيدها القومى: حفظها الله وأدام عليها الخير والأمن

حرص الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى اليوم الأحد، قائلا: "حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار".

أردوغان يحارب السيدات.. المرأة التركية تخرج فى مسيرات ضخمة للتنديد بالعنف

أكد موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن آلاف النساء التركيات نظمن مسيرات احتجاجية جابت شوارع أكثر من محافظة كبرى فى تركيا، ضد تصاعد جرائم العنف الذى تتعرض له المرأة فى تركيا.

مشروع قانون أردنى لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأردنى، عاطف الطراونة ، الأحد، إن اللجنة القانونية النيابية تجرى الإعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.