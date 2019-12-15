محمد بن زايد يهنئ البحرين بعيدها القومى: حفظها الله وأدام عليها الخير والأمن

ريهام عبد الله

حرص الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى اليوم الأحد، قائلا: "حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار".

وقال محمد بن زايد عبر تويتر: "خالص تهانينا للبحرين ملكا وشعبا بمناسبة اليوم الوطنى الـ48.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا فى البحرين مزيدا من التقدم والازدهار والرفعة.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار".



الشيخ محمد بن زايد يهنئ البحرين بعيدها القومى

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،أكد أنه أطلق مع الشيخ محمد بن راشد أكبر استراتيجية وطنية للعام الجديد، ليكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، موضحا أنه سوف يشكل منعطفاً نوعياً في مسيرتنا المباركة قائلا: "نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالمياً خلال خمسين عاما قادمة".