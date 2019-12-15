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"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:36 م
"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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قرر ضباط أمن المستوطنات على طول الأرض المحتلة قطع اتصالاتهم بالجيش ، بسبب تجاهل مطالبهم بزيادة رواتبهم، وهو ما اعتبرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"  شكل من أشكال التمرد .

ونقلت الجريدة عن ضباط أمن المستوطنات "رفشاتس" قولهم خلال تظاهرة وسط تل أبيب ،  اليوم الأحد ، أن هناك تجاهل كبير من وزارة الدفاع الإسرائيلية لمطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم ، موضحين أنهم بصدد التصعيد فى حال ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم

وقال مسئول ضباط الأمن للصحيفة، إن قطع الاتصال يعني عدم التعامل مع الجيش واقتصار على الحالات الطارئة في الوقت الذي سيواصلون فيه القيام بمهامهم داخل المستوطنات، ولكن بوتيرة أقل.

وأشارت الصحيفة،  إلى أن هناك تخوفات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية من تحول تمرد الضباط إلى تذمر أى رفض تام للعمل داخل الجيش وحدوث حالة من الفوضى داخل المستوطنات.

 

 

 


مستوطنات

الجيش الاسرائيلى

اسرائيل

تل ابيب

اليوم السابع بلس

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