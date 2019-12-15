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أردوغان يحارب السيدات.. المرأة التركية تخرج فى مسيرات ضخمة للتنديد بالعنف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:24 م
أردوغان يحارب السيدات.. المرأة التركية تخرج فى مسيرات ضخمة للتنديد بالعنف اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن آلاف النساء التركيات نظمن مسيرات احتجاجية جابت شوارع أكثر من محافظة كبرى فى تركيا، ضد تصاعد جرائم العنف الذى تتعرض له المرأة فى تركيا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن آلاف الناشطات شاركن فى المسيرة التى انطلقت من مقاطعة بيشكتاش التركية التابعة لإسطنبول، ونادت بوقف العنف ضد المرأة ومراجعة التشريعات المتراخية التى لا تحقق العدالة المنشودة.

وتابع موقع تركيا الآن: احتشد عدد كبير من النساء بميدان باربروس خير الدين باشا، ببيشكتاش، احتجاجًا على العنف الذى تتعرض له النساء وارتفاع معدل جرائم القتل والتحرش والاعتداء الجنسي. كما شهدت مدينة إزمير احتشاد أعداد كبيرة شاركت فى الاحتجاجات التى شاركت فيها العديد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة، كما شهدت مدينة كاديكوى احتجاجات متزامنة انتهت بتدخل الشرطة واعتدائها على المشاركات واعتقال أعداد كبيرة منهن.

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

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