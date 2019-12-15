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سلحفاة نادرة تزن ربع طن على شواطئ بريطانيا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:54 م
سلحفاة نادرة تزن ربع طن على شواطئ بريطانيا السلحفاء النادرة
وكالات

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فوجئ فريق من خفر السواحل البريطانى، بظهور سلحفاة نادرة للغاية يبلغ وزنها حوالى ربع طن، على رمال الشاطئ فى مقاطعة إيسيكس.
 
ويقول خبراء الحياة البحرية،  إنهم اندهشوا لرؤية السلحفاة الضخمة فى المياه البريطانية، وهى من نوع سلاحف ليثرباك المهددة بالانقراض، والتي تُعد أضخم السلاحف في العالم.
 
ونقلت جريدة الرؤية فى الإمارات أن الخبراء أضافوا أن السلحفاة نفقت بعد فترة وجيزة من ظهورها على رمال الشاطئ بالقرب من نهر بلاكوتر، ليتم التعامل مع جثتها بعناية ونقلها إلى متحف التاريخ الطبيعي في إنجلترا، لفحصها والحفاظ عليها.
 
وتُعد سلاحف ليثرباك من بين الحيوانات المهددة بالانقراض، وتُعرف بكونها مخلوقاً بحرياً منعزلاً للغاية لا يجتمع مع جنسه إلا في فترات التكاثر.
 
691828 
691829
 

سلحفاة نادرة

خفر السواحل البريطانى

مقاطعة إيسيكس

سلاحف ليثرباك

نهر بلاكوتر

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