اعتقال صحفى تركى بتهمة إهانة أردوغان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة يني تشاغ التركية، اعتقال صحفى تركى يدعى ياووظ سليم دمير باغ من منزله منتصف ليل الأمس فى أنقرة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال تامر اردا ارشين مراسل صحيفة انيورت والذى زاره بنفسه: "اعتقلوه بالامس فى منتصف الليل ومازلنا ننتظر ومنعت السلطات زيارة أسرته حتى زوجته".

وبحسب الصحيفة:"فإن الصحفى التركى المعتقل مريض سكر وفى حال تناوله أى شيئ سيسقط ميتا"، ونقلت عن الصحفى المعتقل قوله: "لقد تعودنا على ذلك فانه ليس بشيء جديد، فقد اعتقلوني دون أن اعرف سبب اعتقالى فنحن نضرب ونحبس فالاعلام اصبح سيئ جدا والصحافة لا يمكنها أن تستمر هكذا فى تركيا".