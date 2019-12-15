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البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تستجيب لمحاولات الابتزاز السياسى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:03 م
البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تستجيب لمحاولات الابتزاز السياسى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى القائد العام للقوات المسلحة
أ ش أ

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.

وتعهد البرهان، خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وعدد من قادة الجيش، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، تتطلب المزيد من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة، للإسهام في تجاوز كافة التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة.

وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال البرهان إن "السلام ظللنا ننتظره طويلا منذ الاستقلال"، مؤكدا العزم على إنجاز سلام عادل بمشاركة الجميع، يُلبي طموحات أهل السودان، ويُنهي أسباب الاحتراب الداخلي.

 

 


السودان

البرهان

الاستقطاب السياسى

القوات المسلحة السودانية

مجلس السيادة السودانى

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