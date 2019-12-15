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العاهل المغربى محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:58 م
العاهل المغربى محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون العاهل المغربي الملك محمد السادس
وكالات

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بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة للرئيس الجزائرى المنتخب، عبد المجيد تبون، أعرب له فيها عن "أصدق التهاني" بعد انتخابه.
 
ونقلت وكالة أنباء المغرب العربى، أن الملك قال فى البرقية مخاطبا تبون،  إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لى أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".
 
وأضاف: "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".
 
 

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الملك محمد السادس

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عبد المجيد تبون

المغرب

الجزائر

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