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شاهد.. لقطات مرعبة من زلزال الفلبين قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:44 م
شاهد.. لقطات مرعبة من زلزال الفلبين قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر انهيار منزل بسبب الزلزال
هند المغربي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدد من اللقطات للزلزال الذى ضرب جنوب الفلبين اليوم وتسبب فى وفاة طفلة وانهيار مبانى وأضرار جسيمة بأخرى.

 

وأفاد مسئولون، أن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو الفلبينية اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع طفلة وألحق أضرارا بمبان وتسبب فى بعض الإصابات.

 

 

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من 6.9 درجة.

 

وقال رئيس بلدية ماتاناو بإقليم دافاو ديل سور قرب مركز الزلزال إن طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام لقيت حتفها بعد أن سقط جدار عليها، مضيفا أن حجم الأضرار لم يتضح بعد لكن السلطات بحاجة لمساعدات من الغذاء والماء والأغطية لتقديمها للسكان.


زلزال الفلبين

الفلبين

زلزال

انهيار منزل

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