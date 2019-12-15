شاهد.. لقطات مرعبة من زلزال الفلبين قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر

هند المغربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدد من اللقطات للزلزال الذى ضرب جنوب الفلبين اليوم وتسبب فى وفاة طفلة وانهيار مبانى وأضرار جسيمة بأخرى.

وأفاد مسئولون، أن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو الفلبينية اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع طفلة وألحق أضرارا بمبان وتسبب فى بعض الإصابات.

مشاهد أولية من زلزال الفلبين هذا الصباح .. pic.twitter.com/K1ZGRCuTFP — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) December 15, 2019

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من 6.9 درجة.

وقال رئيس بلدية ماتاناو بإقليم دافاو ديل سور قرب مركز الزلزال إن طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام لقيت حتفها بعد أن سقط جدار عليها، مضيفا أن حجم الأضرار لم يتضح بعد لكن السلطات بحاجة لمساعدات من الغذاء والماء والأغطية لتقديمها للسكان.