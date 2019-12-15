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البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:50 م
البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل نجل رئيس البرازيل
كتب- هاشم الفخرانى

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افتتحت البرازيل، مساء اليوم الأحد، مكتبا تجاريا لها في مدينة القدس المحتلة، على الرغم من المعارضة الداخلية في البرازيل لهذه الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أكد إدواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في الحفل انه ينوي الإيفاء بوعد والده الانتخابي بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس العام المقبل

وكان الرئيس بولسونارو قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو فى القدس في أبريل عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشئون الاقتصادية في القدس. وتعهد الرئيس البرازيلي أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

 

 

 


اسرائيل

البرازيل

تل ابيب

القدس المحتلة

اليوم السابع بلس

نقل السفارات للقدس

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