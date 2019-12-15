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موقع عراقى: مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:02 م
موقع عراقى: مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا تركيا
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع السومرية العراقى، أن محامية عراقية قتلت على يد مجهولين في تركيا، موضحا أن أشخاصا مجهولين قتلوا، المحامية العراقية سجى محمد الراوي في منطقة ببيك في تركيا.

وقال الموقع العراقى: إن الحادث كان بدافع السرقة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية التركية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث دون مزيد من التفاصيل.

وفى وقت سابق بثت منصات تركية معارضة، فيديو لجارو بيلان النائب التركى المعارض، يؤكد فيه أن حكم الرجل الواحد أجهض الانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث قال النائب التركى المعارض خلال الفيديو: "لدينا 8 ملايين عاطل، وينتحر مواطنونا، لماذا؟، بسبب الممارسات غير الديمقراطية لسليمان صويلو وزير الداخلية التركى، بسبب حكم الرجل الواحد لطيب أردوغان".

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

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