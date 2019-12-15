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لبنانيون يطردون فؤاد السنيورة من حفل الجامعة الأمريكية ببيروت.. فيديو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:53 م
لبنانيون يطردون فؤاد السنيورة من حفل الجامعة الأمريكية ببيروت.. فيديو فؤاد السنيورة
كتب خالد إبراهيم

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تعرض رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد سنيورة إلى "الطرد"، أثناء حضوره حفل موسيقى "ريسيتال ميلادى"، فى الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث رفض الحضور من الطلاب اللبنانيين، الجمهور العادى تواجد السنيورة فى هذا العرض.

السنيورة يغادر القاعة
السنيورة يغادر القاعة

 

السنيورة تعرض لهجوم كبيرة من قبل المتواجدين بالقاعة، بمجرد وصوله الحفل والمقام بمناسبة عيد الميلاد، فى قاعة الـ "أسمبلي هول"

الطلاب والحاضرون بدأوا فى ترديد هتافات "ثورة ثورة ثورة" بمجرد وصول السنيورة، فيما تردد صوت "حرامى" من أكثر من شخص يتواجد فى القاعة.

وحاول أغلب من فى القاعة، تصوير مشهد مغادرة السنيورة، أثناء مغادرته لقاعة الحفل، وسط هتافات المتواجدين، الذين هتفوا "برا برا برا، سنيورة طلاع برا "، حى تمكنوا فى النهاية من الوصول لغرضهم، وطرد السنيورة .

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

وسادت حالة من السعادة الغامرة على المتواجدين، أثناء خروج السنيورة خارج القاعة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من فيديو للواقعة.


فؤاد السنيورة

الجامعة الأمريكية

ريسيتال ميلادى

حفل موسيقى

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