لبنانيون يطردون فؤاد السنيورة من حفل الجامعة الأمريكية ببيروت.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

تعرض رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد سنيورة إلى "الطرد"، أثناء حضوره حفل موسيقى "ريسيتال ميلادى"، فى الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث رفض الحضور من الطلاب اللبنانيين، الجمهور العادى تواجد السنيورة فى هذا العرض.



السنيورة يغادر القاعة

السنيورة تعرض لهجوم كبيرة من قبل المتواجدين بالقاعة، بمجرد وصوله الحفل والمقام بمناسبة عيد الميلاد، فى قاعة الـ "أسمبلي هول"

طرد السنيورة قبل قليل من جامعة AuB خلال احتفال الميلاد السنوي pic.twitter.com/0XdS5fC3K8 — A virtual world (@Avirtualworld3) December 15, 2019

الطلاب والحاضرون بدأوا فى ترديد هتافات "ثورة ثورة ثورة" بمجرد وصول السنيورة، فيما تردد صوت "حرامى" من أكثر من شخص يتواجد فى القاعة.

ربما كان علينا وضع كل اللحظات القوية التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، في كفة، ومشهد طرد #فؤاد_السنيورة من #الأسمبلي_هول داخل حرم الجامعة الأميركية في #بيروت @AUB_Lebanon... وحده في كفة أخرى! إنها أمنيات #فضلو_خوري الثورية تتحقق، إنما في الاتجاه الصحيح#نهاية_تكنوقراطي pic.twitter.com/GfJGvgN6Yk — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) December 15, 2019

وحاول أغلب من فى القاعة، تصوير مشهد مغادرة السنيورة، أثناء مغادرته لقاعة الحفل، وسط هتافات المتواجدين، الذين هتفوا "برا برا برا، سنيورة طلاع برا "، حى تمكنوا فى النهاية من الوصول لغرضهم، وطرد السنيورة .



فؤاد السنيورة

وسادت حالة من السعادة الغامرة على المتواجدين، أثناء خروج السنيورة خارج القاعة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من فيديو للواقعة.