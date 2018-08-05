دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين تبدأ الأوكازيون الصيفى الإثنين لمدة شهر

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
ننفرد بنشر تفاصيل وموقع مطار العاصمة الإدارية الجديدة.. شرق العاصمة لخدمة منطقة القناة ومحور قناة السويس.. زكى عابدين: توصيل المرافق فور الانتهاء من التصميم قريبا.. ويؤكد: هدفه تخفيف الضغط عن مطار القاهرة
وزارة الأوقاف:
الأوقاف تدخل معركة مع نجوم شباك الدعوة لوقف استخدام المسميات الوظيفية الوهمية.. تلزم أئمتها بالمسميات الوظيفية للإطاحة بمسمى داعية المستخدم من الدخلاء.. جابر طايع: 10 أوصاف مهنية سنلتزم بها ليس بينها "الداعية"
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
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