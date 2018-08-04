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وزير النقل: انتهاء المرحلة الثالثة بخط "العتبة - بولاق الدكرور" نوفمبر 2021

السبت، 04 أغسطس 2018 01:31 م
وزير النقل: انتهاء المرحلة الثالثة بخط "العتبة - بولاق الدكرور" نوفمبر 2021 هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى ـ عمرو مصطفى
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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى الكيت كات وبولاق الدكرور خلال نوفمبر2021، لافتا إلى أن الحفار يحفر حاليا فى المسافة بين العتبة ودار القضاء العالى.

 

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خلال تفقده أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، أن الوزارة تعمل حاليا فى تنفيذ 5 مشروعات مترو بالتوازى معا، مشيرا إلى أن انتهاء تنفيذ الخط الثالث للمترو سينقل يوميا 3.5 مليون راكب، فيما سيضيف الجزءان الأول والثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث من هارون حتى السلام حوالى 750 ألف راكب يوميا.


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