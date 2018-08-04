الإسكان تخصص 15 فداناً بأكتوبر لـ"الإنتاج الحربى" لإقامة محطة تحلية مياه

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض فى حدود مساحة 15 فداناً بجوار محطة المعالجة شمال جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، لصالح وزارة الدولة للإنتاج الحربى، بنظام نقل الأصول، لإقامة محطة لتحلية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى، بشرط موافاة الهيئة بمصادر تمويل المشروع، والحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية - وزارة التخطيط)، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشان، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، مع أخذ الموافقات اللازمة التى قد تكون مطلوبة من جهات الاختصاص بالدولة.



صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان بالحي الـ14 بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة بني سويف الجديدة، لشركة المعادي للتنمية والتعمير، لإقامة مشروع عمراني متكامل علي غرار حى المعادي، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية، وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، على أن يكون أسلوب السداد من خلال دفع مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقى المبلغ على 6 سنوات (أقساط سنوية محملة بالأعباء)، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، وذلك بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية للشركة (أولاً) مع استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.



وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 11 منفذاً، و3 مكاتب تموين بمدينة 6 أكتوبر، لصالح وزارة التموين بنظام نقل الأصول، لاستخدامها كفروع بيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا صرف سلع المنظومة التموينية ونقاط الخبز، بشرط موافاة الهيئة بموافقة وزارة المالية على نقل الأصول من قبل وزارة التموين، على أن يتم استكمال الإجراءات بهذا الخصوص وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشان، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).



كما وافق مجلس الإدارة على إقامة سوق جملة مستقبلى بقطعة الأرض بمساحة 125 فداناً، وكذا إقامة منطقة لوجيستية بقطعة الأرض بمساحة 50 فداناً لخدمة السوق، وذلك بالمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بما يعادل جزءاً من نسبة الـ15% من إجمالي عائد وحصيلة التصرف بجميع أنواعها لإجمالى مساحة المنطقة الإستثمارية المحددة لمحافظة الجيزة نظير موافقة المحافظة على ضم تلك المساحة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة منطقة لوجيستية، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية حتى حدود قطعتي الأرض، ويتم احتساب قيمة الأرض مرفقة ضمن نسبة الـ15% المحددة لمحافظة الجيزة.



ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 20580 م2 بما يعادل 4.9 فدان، لصالح شركة كتوبة للاستثمار العقاري وتنمية المدن الجديدة، لإقامة مشروع هايبر ماركت، ويشمل (هايبر ماركت – محال تجارية – كافيهات – مطاعم – ألعاب أطفال) بمركز الخدمات الرئيسي بمدينة أسوان الجديدة وطبقاً للمخطط المعتمد، بالاشتراطات البنائية التالية (نسبة بنائية 40 % - إرتفاع أرضي + دورين - ردود أمامي 5م جانبي وخلفي)، مع الالتزام بالطابع المعماري لمدينة أسوان الجديدة، وبشرط استيفاء مستندات دراسة الملاءة المالية الخاصة بإنشاء المشروع قبل التعاقد، ويتم السداد وفقاً لما يلى (15 % مقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، مع منح سنة سماح تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 5 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية وقت السداد، ويتم العرض علي اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد السعر المناسب، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحاً به الاشتراطات البنائية ومهلة التنفيذ للمشروع وجميع الضوابط.



كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض مسلسل رقم (1) بمنطقة الزهور بالحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4.85 فدان، بنشاط مدرسة، لشركة سيتي جيت للاستثمار العقاري والتعليمي بنظام الشراء، في ضوء التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وأن يكون أسلوب السداد من خلال دفع مبلغ 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 7 سنوات (أقساط سنوية) محملاً بالأعباء، ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، على أن يُذكر بقرار التخصيص الالتزام بالتعهدات التالية: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى مبلغ 110 ملايين جنيه وذلك فى حدود التكلفة الاستثمارية للمدرسة قبل التعاقد، وتعهد جميع مساهمى الشركة بعدم استرداد القرض الممنوح للشركة وقدره 37 مليون جنيه، وذلك طول فترة تنفيذ المدرسة.



ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1024م2) بالقطعة رقم (16) بنشاط إداري بمركز خدمات المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، لوزارة القوي العاملة، لإقامة مجمع لمديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول، وتوقيع عقد، وكذا الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية – وزارة التخطيط)، وطبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الإداري، والقرار رقم (232) لسنة 2009 والقواعد المتبعة في هذا الشأن، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة الأرض رقم 33 بمساحة 2.38 فدان (ما يعادل 10000 م2) بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من رمضان، لصالح محافظة القاهرة، لإقامة مقر لجمعية الرفق بالحيوان، بنظام نقل الأصول طبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الإداري المعمول بها بالهيئة، على أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).



ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 7504,95م2 بالمنطقة الاستثمارية بمدينة طيبة الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الكاثوليك، بنظام البيع، لإقامة مدرسة متكاملة (رياض أطفال، ابتدائى، إعدادى، ثانوى) مع تطبيق الاشتراطات البنائية لنشاط المدارس، طبقاً للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، على أن تكون جميع التعاملات المالية والإدارية والتعاقد مع الكيان القانونى (بطريركية الأقباط الكاثوليك)، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقاً للقواعد، وذلك بشرط استيفاء جميع مستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية (أولاً)، مع استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.



كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 2246.4م2 بمركز خدمات الحي الأول بمدينة أسوان الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة عليها لطائفة الأقباط الكاثوليك، بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك المفوض من الرئيس الأعلى، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.



ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (8) الواقعة بالمنطقة الترفيهية، بالحي الرابع، بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 3 أفدنة تقريباً (والعبرة بالرفع المساحي على الطبيعة)، بنشاط نادٍ اجتماعي، لصالح نادي مستشاري النيابة الإدارية (طبقاً للاشتراطات البنائية للنادي الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009) بنظام الشراء في ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة للمشروع وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، شريطة استكمال الدراسة الاقتصادية والملاءة المالية.



كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بالامتداد الجنوبي لمدينة الفيوم الجديدة، بنشاط نادٍ اجتماعي بمساحة 13821م2 (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة)، لصالح نقابة المهن الطبية فرع الفيوم، شريطة استيفاء الملاءة المالية للمشروع، وفي ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة بهذا الشأن.



ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التجمع السادس - عمارات الإسكان الاجتماعي - الحي الرابع بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 2,96 فدان (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة) لصالح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، لإقامة مشروع عمراني متكامل، طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها لهذا النشاط بالهيئة، وذلك بنظام الشراء في ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشان شريطة استكمال الدراسة الاقتصادية والملاءة المالية للمشروع.