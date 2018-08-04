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التموين تبدأ الأوكازيون الصيفى الإثنين لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ 50%

السبت، 04 أغسطس 2018 02:28 م
التموين تبدأ الأوكازيون الصيفى الإثنين لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ 50% وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى للتأكد من عروض تخفيضات الاسار للمحلات المشاركة منعا لخداع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

ومن  المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500  إلى 3500 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تبدأ ما بين 5% إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات.

 

 

 


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الاوكازيون الصيفى

الأسواق

العروض شكاوى المواطنين




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