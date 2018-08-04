التعليم: المديريات تبدأ فرش الفصول بالمدارس استعدادًا للنظام الجديد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات بدأت فى تجهيز المدارس والفصول وفقًا لنظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل، موضحًا أن المديريات بدأت فى فرش الفوصول وتجهيزها وتوزيع المقاعد على الفصول وفقًا لشكل الفصل فى النظام الجديد، بحيث تكون المقاعد فى شكل مربع وجميع الطلاب ينظرون إلى بعضهم داخل الفصل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتابع كل ما يتم من فرش وتجهيز، وهناك تقارير تتسلمها الوزارة من المديريات خاصة ما يتعلق منها بمرحلة رياض الأطفال وتجيهز القاعات فى المدارس، قائلة: كل خطوة تتمت بشكل محدد ومدروس من قبل المديريات وفقًا لتوجيهات الوزارة.

وكان وزير التربية والتعليم أعلن أنه فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد لن يجلس الطلاب بالفصول فى صفوف مثلما هو معتاد، ولكنهم سيجلسون فى شكل دوائر، بحيث يتمكنون من العمل فى مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية.