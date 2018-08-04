س وج.. كل ما تريد معرفته عن عدد المواد والدراسة بالثانوية فى النظام الجديد

كتب محمود طه حسين

يكشف "اليوم السابع" فى السطور التالية تفاصيل وطبيعة الدراسة فى النظام الجديد للتعليم الخاص بالمرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الثالث الثانوى:

ما هى خريطة الدراسة فى الثانوية الجديدة للتعليم؟

تنقسم خريطة الدراسة فى المرحلة الثانوية إلى 3 محاور رئيسية" المجالات والمقررات الدراسية وتوزيع المقررات".

كيف نفهم محور المجالات كأول عنصر تقوم عليه الثانوية الجديدة؟

يشمل محور المجالات 5 عناصر هى "اللغات الأساسية والعلوم التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والفنون والتربية الشخصية والاجتماعية".

ما هى أبرز الشعب فى الثانوية الجديدة؟

تشمل شعبتين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية.

ما طبيعة الدراسة فى العلوم والتكنولوجية؟

تنقسم إلى مجموعتين الأولى علوم وبها مواد الكيمياء والفيزياء وبيولوجى وعلوم البيئة، أما المجموعة الثانية وهى علوم الرياضيات تشمل الرياضة 1 ورياضة 2 ورياضة 3.

ما هى المواد الجديدة التى تم إضافتها؟

مواد لغات البرمجة وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا الروبوت.

ماذا عن شعبة العلوم الإنسانية؟

تشمل مواد الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس وعلم الاقتصاد والتنمية والعلاقات الدولية واللغة الأجنبية الثانية

ماذا يقصد باللغات الأساسية فى النظام الجديد؟

تتضمن مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ما المقصود بمجال الفنون؟

التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية المسرحية والإعلام.

كيف نفهم مجال التربية الشخصية والاجتماعية؟

تتضمن مواد ومقررات دراسية عبارة عن التربية الدينية والتربية البدينة والصحية والتربية المهنية واقتصاد وعلوم تطبيقية وزراعى وصناعى وتجارى وفندقى.

كيف يتم توزيع المواد الدراسية فى المرحلة الثانوية؟

الطالب فى الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى سيدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمواد أساسية، ثم يختار الطالب فى الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى مادة واحدة من مواد الرياضة 1 ورياضة 2، وفى الصف الثالث الثانوى يختار الطالب مادتين.

ما الذى يختاره الطالب فى مجال العلوم الإنسانية؟

تشمل هذه الشعبة مواد" الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس وعلم الاقتصاد والتنمية والعلاقات الدولية واللغة الأجنبية الثانية" ويختار المتعلم فى الثلاثة صفوف 3 مواد بواقع مادة فى كل صف دراسى.

ماذا عن توزيع مواد الفنون فى المرحلة الثانوية؟

يختار المتعلم مادة فى كل صف دراسى بالنسبة لمجال الفنون والتى تشمل مواد التربية الفنية والموسيقية والمسرحية والإعلام.

كيف يختار الطالب فى مجال التربية الشخصية والاجتماعية؟

يشمل مجال التربية الشخصية والاجتماعية مواد التربية الدينية والتربية البدينة والصحية والتربية المهنية واقتصاد وعلوم تطبيقية وزراعى وصناعى وتجارى وفندقى"، يدرس الطالب التربية الدينية والبدنية والصحية ثم يختار مادة أخرى.