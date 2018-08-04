غادة والى: وصول 2230 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عمليات تفويج الحجاج تسير بانتظام وأن اعضاء بعثة الوزارة يباشرون أعمالهم فى تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن عدد الحجاج الذى غادرو إلى المدينة المنورة 2230 حاجا من أعضاء الجمعيات الاهلية حتى الآن، ومن المقرر أن يسافر غداً 766 حاجاً من محافظة الشرقية والجمعيات المركزية الى المدينة المنورة على أن تتوالى الأفوج في السفر تباعاً حتى يوم 14/8/2018 من مطارات القاهرة وبرج العرب و الغردقة والأقصر وأسوان.

كما اطمأنت "غادة والى"، على الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا حتى الآن وعلى سير عملية تسكينهم في الفنادق بيسر.

جدير بالذكر، أن موسم الحج سيشهد العديد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على الحجيج أداء المناسك ومنها التعاقد على وسائل انتقال للحجيج جميعها موديلات حديثة ومكيفة وكذلك المخيمات ستكون مكيفة ومجهزة لخدمة الحجاج، وأن مواقف الأوتوبيسات ستكون قريبة من المخيمات بعرفات للحد من مشقة التنقل وللقضاء على مشكلة تخلف بعض الحجيج نتيجة الزحام الشديد بالمشاعر في منى وعرفات.