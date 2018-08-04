لو عايز تشترى بعروض التخفيضات.. تعرف على 6معلومات عن الأوكازيون الصيفى

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى، اعتبارا من بعد غد الإثنين 6 أغسطس، ولمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات وتنشيط حركة البيع والتجارة، وكذلك توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

"اليوم السابع" ينشر تقرير معلوماتيا عن الأوكازيون الصيفى فى نقاط محددة..

1ـ يبدأ الأوكازيون الصيفى اعتبارا من الإثنين المقبل 6 أغسطس الجارى ويستمر لمدة شهر.

2ـ يجب أن تحصل المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالأوكازيون على موافقة مديرية التموين.

3ـ المحلات التجارية المشاركة لها الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع شرط أن يكون التخفيض حقيقيا والسلع المعروضة جيدة.

4ـ الجهات المشاركة فى الأوكازيون يجب أن تعلن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض.

5ـ تشكل وزارة التموين مجموعات عمل للمرور على المحلات المشاركة للتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.

6ـ يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية من خلال جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.